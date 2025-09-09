¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ
¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×2024¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×2027¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î1Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¸á¸å8»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¡ÖÂå´±»³¡¡ÄÕ²°½ñÅ¹3¹æ´Û2F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥À¥ó¥µー¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤Î·Ý½Ñº×2024¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×2024¸ø¼°¥«¥¿¥í¥°¡×¤ÎPR¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂå´±»³¡¡ÄÕ²°½ñÅ¹¡×¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¾ì¤Ï100¿Í¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï400¿Í¡¢ÀèÃå¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9·î5Æü¤«¤é10·î1Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë