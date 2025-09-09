山形県産サクランボの不作が続き、今シーズンの収穫量が過去最少と見込まれるなか、”日本一のサクランボ産地”の座を守り続けていくための会議が山形市で開かれました。



県農林水産部髙橋和博部長「県産サクランボに対する消費者・市場関係者の皆さんからの信頼が揺らいでいる。なんとしても日本一のサクランボ産地を維持していく」



この会議は、”日本一のサクランボ産地”の座を死守するため対策を検討しようと県が初めて開いたもので8日は生産者やJA、市場関係者らおよそ50人が参加しました。





県産サクランボをめぐっては異常気象などの影響で2年連続で8000トン台の”不作”となっています。特に今シーズンは、栽培面積の7割を占める主力品種の「佐藤錦」が開花期の天候不順で結実が少なかった影響で、収穫量は全品種合わせておよそ8500トンと記録が残る中で過去最少になる見込みです。また、近年は、生産者の高齢化や担い手不足により、栽培面積が減少傾向にあります。県の試算によりますと、現在2800ヘクタールあるサクランボの栽培面積は10年後の2035年には4割ほど減少する見込みです。このまま対策をしなければ、生産量が8000トンを割る恐れがあります。会議の中で県は、10年後まで生産量を「1万トン」に維持する目標を掲げました。県農林水産部 髙橋和博部長「トレンドでいくと生産量は減少傾向。様々な対策を通してできるだけ減少を少なくしていきたい。最悪でもそこ（1万トン）は死守していきたい」生産量維持の対策として、県は、天候に合わせた管理や高温対策資材の導入などにより、10アール当たりの平均収量をいまの「441キロ」から「500キロ」に増やす方針を示しました。また、生産が不安定になっている「佐藤錦」は栽培面積を現在の”7割”から”5割”に減らし、比較的暑さに強い「紅秀峰」や「やまがた紅王」への転換を進めていくとしています。県農林水産部 髙橋和博部長「サクランボ産地というのは単に果物を生産し消費者に届けるためだけのものではない。観光をはじめ飲食店…色んな産業との結びつきが強くなっている。経済波及効果が高い、山形になくてはならない存在。このサクランボをいかにして守っていくかということを『県産フルーツ150周年』を迎えたことし、来年度以降どうしていくか産地を挙げて考えなければいけない」県は、当面の結実対策として花粉を雌しべに運ぶミツバチの導入拡大や人工授粉を推進する方針で、県や各市町村、JA、市場と連携して支援を行っていくとしています。