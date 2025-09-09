独自のラダーフレーム採用

メルセデス・ベンツは、開発を進める『Gクラス』の小型版において専用設計のラダーフレームを採用し、「ほぼすべて独自」の部品を使用することを明らかにした。デザインは「現行モデルよりもさらにモダン」だという。

【画像】Gクラスファミリー拡大！ EV版も登場【メルセデス・ベンツG580 with EQテクノロジーを詳しく見る】 全29枚

今後2年以内に登場予定で、Gクラスファミリーのエントリーモデルに位置づけられる。メルセデス・ベンツは『G』を、レンジローバーのように独立したブランドとして展開しようとしている。計画にはGクラス・カブリオレも含まれる。



ミュンヘン・モーターショーで公開された、いわゆる「ミニG」のリアエンド（右）

ドイツで開幕したミュンヘン・モーターショーで、オラ・ケレニウス会長はこの新型車の予告画像を公開し、「まもなく」プロトタイプによる公道テスト走行を開始すると述べた。

技術責任者のマルクス・シェーファー氏は、このいわゆる「ミニG」で独自のプラットフォームを採用し、「可能な限り本物のGクラスらしさ」を追求していくと説明した。

「Gクラスは非常に特別で、本物の（オーセンティックな）クルマです。ミニGも本物でなければなりません。ですから、既存のプラットフォームを流用することはできません。完全に新規開発する必要があります」とシェーファー氏は述べた。

同氏はこのプラットフォームを「ミニチュア版ラダーフレームシャシー」と表現し、「現行Gクラスのような本格的なラダーフレームではありませんが、サスペンションやホイールサイズに関してはラダーフレームに近い」とした。

ミニGには「非常に多くの」独自部品が使用される。ボディの大部分も含め、その数は「話せる範囲を超える」ものだという。

シェーファー氏はこう語る。「時間をかけて、このクルマの性能と必要とされるものを検討するうちに、すべてが独自のものでなければならないという結論に至りました」

「例えば、ドアハンドルすら現行モデルから流用することはできません。Gクラスのドアハンドルは極めて特殊だからです」

「このクルマのチューニングには膨大な時間を費やしました。開発過程で数多くの独自部品を生み出し、圧倒的な美観と性能を実現したのです」

現行Gクラスは内燃機関車とEVの両方が用意されているが、ミニGはEV専用モデルになると予想されている。

パワートレインについて記者から尋ねられたシェーファー氏は、「続報をお待ちください。詳細は申し上げられません」と回答を控えた。

スタイリングに関しても言及があった。デザイン責任者のゴードン・ワグナー氏は、Gクラスに「微調整」を加えたものになると語った。昨年発売されたEVモデル、G580 with EQテクノロジーよりも「さらにモダン」になるという。

「Gは象徴的な存在なので、大きく変えることはできません。わたしは新型（現行Gクラス）が好きです。あれがモダンなGです」とワグナー氏。

「小型モデルには若干の調整を加えます。シャープさを増し、若々しい（明るい）雰囲気にしながら、全体的なデザインは維持します」

「ディテール以外はGのデザインを踏襲します。モダンなGであり、大型モデルよりさらにモダンなタッチと言えるでしょう」

デザインをもっと大胆にしたいかと記者に問われると、ワグナー氏は基本は変えられないと答えた。「自制心を持って、そのアイコンの本質を理解しなければなりません。わたし達は象徴的なデザインを追求しています。Gほど象徴的なものはないでしょう」