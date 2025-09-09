Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÈÍÎÁõ¤ÎÈþ¿Í²è¡ÉÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬ÉÁ¤¯¡È¥Ó¡¼¥ë¡ßÈþ¿Í²è¡É¡ª
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë 135 ¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤ò 9 ·î 10 Æü(¿å)¤«¤é 11 ·î 30 Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢YEBISU BREWERY TOKYO ¤Ç³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ì¡²è²È ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè 2 ÃÆ¡£
Âè 1 ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î 2 ·î 13 Æü(ÌÚ)¤«¤é 5 ·î 31 Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈþ¿Í²è¤ò¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¡¢¹â¤µ 3 ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµðÂçÈþ¿Í²è¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£
¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Ï 9 ·î 19 Æü(¶â)¤«¤é 9 ·î 28 Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Î£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤â³«ºÅ¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢YEBISU BREWERY TOKYO¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²è¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ¸³ ¹â¤µ 3.5 ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÇ÷ÎÏÅ¸¼¨
Âè 2 ÃÆ¤ÎÈþ¿Í²è¤Ï¡ÖÍÎÁõ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»þÂå¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î 2 ¤Ä¤ÎÈþ¿Í²è¡Ê¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè 1 ÃÆ¤Î 3 ¤Ä¤ÎºîÉÊ(Èþ¿Í²èºîÉÊ 2 ÅÀ¡¢·ÃÈæ¼÷ÍÍºîÉÊ 1 ÅÀ)¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·× 5 ¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¹â¤µ 3.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµðÂçºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Èþ¿Í²è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä²»À¼¤ÇÄ°¤¯²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅ¸¼¨¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²èºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ ¡Ý²«¶â¤ÎËÁ¸±¡Ý¡×¤¬ÈÎÇä¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤ÎÌ¿Ì¾¤Ï¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¡£
¤Þ¤¿¡¢9 ·î 17 Æü(¿å)¤è¤ê¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè 2 ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢T ¥·¥ã¥Ä¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÈþ¿Í²è¤¬Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦
¤Þ¤¿¡¢9 ·î 19 Æü(¶â)¤«¤é 9 ·î 28 Æü(Æü)¤Þ¤Ç(Ãí 5¡Ë¡¢Âçºå¤Î£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤Î 2 ¤Ä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²è¡Ê¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ë¤ËÂè 1 ÃÆ¤Î 2 ¤Ä¤ÎÈþ¿Í²è¤È·ÃÈæ¼÷ÍÍºîÉÊ¤¬Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦¤·¡¢Ìó 2.4 ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤âÈÎÇä¤·¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»öÁ°Æþ¾ìÍ½Ìó¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ²ñ¾ìÆ±ÍÍ¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Å¸¼¨²ñ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×³µÍ×
1.¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸
2.ÆâÍÆ ¥ñ¥Ó¥¹¤ÈÈþ¿Í²è¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤ëÅ¸¼¨¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·
¤¿Èþ¿Í²è¡ÊÊ£À½¸¶²è¡¦µðÂç½ÐÎÏ¡Ë¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè 2 ÃÆ¤ÎÅ¸¼¨¡£
3.³«ºÅ¾ì½ê¡¦Æü»þ
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡§YEBISU BREWERY TOKYO¡Û
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷ 4 ÃúÌÜ 20-1
2025 Ç¯ 9 ·î 10 Æü(¿å)¡Á11 ·î 30 Æü(Æü)
Ê¿Æü:12:00¡Á20:00 ÅÚÆü½Ë:11¡§00¡Á19¡§00
ÄêµÙÆü:²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡§£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ»°ÃúÌÜ 2 ÈÖ 2 ¹æ £Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå B1 ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼
¥Ç¥ó
2025 Ç¯ 9 ·î 19 Æü(¶â)¡Á9 ·î 28 Æü(Æü)
11:30¡Á21:30
¢¨9 ·î 19 Æü(¶â)¤Ï 15:00-21:30 ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4.»öÁ°Í½Ìó
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡§YEBISU BREWERY TOKYO¡Û
¡üÆþ¾ì
»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ¾ì¤òÀ©¸Â
¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ
À°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ´õË¾Æü¤ÎÁ°Æü 14 »þ¤«¤é WEB Í½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢À°Íý·ôÌµ¤·¤Ç¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ï YEBISU BREWERY TOKYO ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
(https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/)¤ä
¸ø¼° X(https://x.com/ybt_timely_info)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡§£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û
¡üÆþ¾ì
Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ³«ºÅÆüÁ°Æü¤Î 14:00 ¤«¤é WEB Í½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ°Íý·ôÌµ¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ
Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÀ°Íý·ôÌµ¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»öÁ°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Û
Åìµþ²ñ¾ì¡¢Âçºå²ñ¾ì¤È¤â¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¡ß¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²èÂè 2 ÃÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://www.sapporobeer.jp/yebisu/product/hirohiko_araki_202509/
