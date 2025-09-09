¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¡¹ÓÌÚ¼Â¾Þ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡ÛÀî±ÛÍ¦À±¤¬Sµé½éV¡¡¡ÖÈ´¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×º®Àï¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡ÖÆüËÜÌ¾ÎØ²ñ¥«¥Ã¥×¹ÓÌÚ¼Â¾Þ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕCTCÇÕ¡×¤ÎSµé·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èô¤ÓÉÕ¤¤«¤éÈÖ¼ê·þ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿Àî±ÛÍ¦À±¡Ê28¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Sµé½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£2Ãå¤ÏÏÂÅÄ·òÂÀÏº¡¢3Ãå¤Ïµ×ÌÚ¸¶ÍÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ²ó¤ÏÁ°¤«¤éÂÀÅÄ¡½Äé¡¢Àî±Û¡½ÏÂÅÄ¡¢»û¾Â¡½ÃæÅç¡½µ×ÌÚ¸¶¡£¥¤¥ó¤òÀÚ¤Ã¤¿»û¾Â¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤òÀî±Û¤¬¤µ¤é¤ËÃ¡¤Àè¹ÔÂÖÀª¡£ÂÇ¾âÁ°¤«¤éÂÀÅÄ¤¬¶¯Îõ¤Ë´¬¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡ÂÀÅÄ¥Þ¡¼¥¯¤ÇÎ¥¤ìµ¤Ì£¤ÎÄé¤ò¤µ¤Ð¤¡¢Àî±Û¤¬Èô¤ÓÉÕ¤¯¡£1¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é·þ¤ê¾å¤²¤¿»û¾Â¤Î»Å³Ý¤±¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀî±Û¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÈÖ¼ê·þ¤ê¡£¥Þ¡¼¥¯ÏÂÅÄ¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤¬¡¢4Ê¬¤Î1ÎØº¹¤ÇÀî±Û¤¬V¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ´¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¤ï¤É¤¤¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÃÄ¤«¤é¤ÎºîÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤±¤óÀ©¤ÇÈÖ¼ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¡ÊSµéÍ¥¾¡¤ò¡Ë³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬µ¤»ý¤Á¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±´ü¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë¤Ï¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼«ÎÏ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¬¥è¥³¤Ø¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡þÀî±Û¡¡Í¦À±¡Ê¤«¤ï¤´¤¨¡¦¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£¿ÀÆàÀî»ÙÉô½êÂ°¡£111´ü¡£17Ç¯7·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼«ÎÏ¼çÂÎ¤Ë¼«ºßÀ¤â·óÈ÷¡£Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¸¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥¿¡¢¥ä¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¡£ÄÌ»»545Àï123¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢74¥¥í¡£·ì±Õ·¿O¡£