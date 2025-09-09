米男子ゴルフツアーは9日、横浜市内で会見を開き、新規大会ベイカレント・クラシック（10月9〜12日、神奈川・横浜CC）の出場選手を追加発表した。

既に松山英樹（33＝LEXUS）、アダム・スコット（45＝オーストラリア）、コリン・モリカワ（28）、ザンダー・シャウフェレ（31＝いずれも米国）の参戦は発表されていたが、新たに24年ZOZOチャンピオンシップ覇者ニコ・エチャバリア（21＝コロンビア）、19年全米オープン覇者ゲーリー・ウッドランド（41＝米国）、23年全米オープン覇者ウィンダム・クラーク（31＝米国）も出場することが発表された。

韓国勢の任成宰（27）と金施佑（30）とマイケル・キム（32）、双子のニコライ・ホイゴール（24＝デンマーク）とラスムス・ホイゴール（24＝デンマーク）、ツアー1勝のジョエル・ダーメン（37）、ツアー2勝のカート・キタヤマ（32）の参戦も決まった。

日本勢は松山のほかに蝉川泰果（24＝アース製薬）、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）の出場が確定済み。合計16人以上が参戦する見通しだ。