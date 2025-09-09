±ÊÌî¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¡Ö¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸åÇÚ¤¬Ë½Ïª
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÍ§´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö±ÊÌî¤òÃÎ¤í¤¦¡×¤ÈÂê¤·¡¢±ÊÌî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¾·¤¤¤Æ¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¶Ó¸ñ¤ÎÅÏÊÕ¤Î¤Û¤«¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ß¥Ê¥ê¡×¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö±ÊÌî¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÀÐÅÄ¤¿¤¯¤ß¤Ï¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¡¢¤³¤Î¿Í¡ª¡É¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¤³¤¸¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Â¿Ê¬¿©»ö¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÊÌî¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºØÆ£¹©¡¢RIZE¤Î¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿ÍÊª¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÌî¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÄ¶¤¨Êý¤¬¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£