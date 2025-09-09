¡Ú ÎëÌÚÆà¡¹ ¡Û ¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡5É¤ÌÜ¤ÎÊÝ¸îÆ°Êª¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì´î¤Ó¡¡Çò¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¿·¤¿¤ËÊÝ¸î¸¤¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤ò»ý¤Ä¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡ÊÝ¸î¸¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤óÂð¤Ç¤ÏÊÝ¸î¸¤¤ÈÊÝ¸îÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ5É¤¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¤¤ÈÇ¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤È´ûÂ¸¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾²¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ä¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤¬Í¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÆüÍè¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¤âÂô»³¿©¤Ù¤ë¤·Âô»³¿²¤ë¤·¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À³Ê¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°¦¸¤¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#ÊÝ¸î¸¤¡×¡Ö#¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡×¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö5É¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡±×¡¹¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
