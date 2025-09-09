¥Ð¥¹¥±½÷»Ò¡¦µÜºêÁá¿¥¡¡¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¿·¥Ø¥¢S¡ª¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©¥Í¥Ã¥È¡ÖÁ°È±Ã»¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜºêÁá¿¥¡Ê29¡áENEOS¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¥¨¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤°¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©Çú¡×¤È¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ°È±Ã»¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ÁÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Î¶À¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£