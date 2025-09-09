´Ú¹ñÊ¸²½È¯¿®¤ÎÁÈ¿¥¥È¥Ã¥×¤ËJ.Y.Park¤µ¤ó½¢Ç¤¤Ø¡¡ÂçÅýÎÎÄ¾Â°¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÎ©
K-POP¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤áÂçÅýÎÎÄ¾Â°¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¡ÖÂç½°Ê¸²½¸òÎ®°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ËÆâÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TWICE¤äNiziU¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢J.Y.Park¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï²»³Ú¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É´Ú¹ñ¤ÎÂç½°Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤Î¸øÌó¤Ë¤â·Ç¤²¤¿´Î¤¤¤ê¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£°Ñ°÷²ñ¤Ïº£·îÃæ¤ËÈ¯Â¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢J.Y.Park¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëK-POP¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ´À¤³¦¤¬´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£