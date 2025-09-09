ºå¿À¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Î¥º¥Ð¥º¥ÐÉ¾ÏÀ¡Ö¤â¤¦¾¡¤ÁÉé¤±´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ëÅª¤Ë¤ÏºÍÌÚ¤Î´í¸±µåÂà¾ì¤ÏÄË¤¤¡×ºÇÂ¿¾¡Áè¤¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎDeNAÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£½Ë¾¡¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¾¡¤ÁÉé¤±´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È²¬ÅÄ¸ÜÌä¤â²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂ¿¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ëÂ¼¾å¤ÎÅêµå¤Ëµó¤²¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈºÍÌÚ¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¤Î´í¸±µå¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÍÌÚ¤¬13¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£