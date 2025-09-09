¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö½Ð»º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¸µNGT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²®ÌîÍ³²Â¡Ê26¡Ë¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²®Ìî¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö½Ð»º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1»ÒÃÂÀ¸¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ºÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢½é¤á¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÄË¤ß¤â²¿¤â¤«¤âËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥È¥Ä¥¥È¥ª¥«¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÇÂÛÆ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¡£¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¤¨¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤´¶Æ°¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ»º±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¾å¤Ç¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ººÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Þ¤ÇÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¡¡¥ß¥ë¥¯¤ä¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¡¢Êú¤Ã¤³¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´èÄ¥¤ê¡¢»ä¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¤§¡ª¡ª¡×¤ÈÉ×¤Ë¤â´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤ò²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£