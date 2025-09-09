元NGT48・荻野由佳、第1子出産を報告「何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした」
元NGT48の荻野由佳（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。
【写真】かわいすぎる小さな子どもの写真を添えて…第1子出産を報告した荻野由佳
投稿で「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告。「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした」と振り返った。
「トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくすく育ってくれた我が子。ようやく会えたその瞬間は、何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした」としみじみ。「ずっとサポート・ケアをしてくれた家族、そして産院の先生方には心から感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
また「これまでSNS上でも温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「仕事終わりで疲れている中でも、毎日欠かさず最後の時間まで面会に来てくれた夫ミルクやオムツ替え、抱っこも積極的に頑張り、私のケアまでしてくれました！ありがとうねぇ！！」と伝え、「これからは家族みんなで力を合わせて、我が子を何よりも幸せにできるようにまだまだ未熟な私ですが、母として強く成長しながら、精一杯頑張っていきます！」と締めくくった。
荻野は、埼玉県出身。アイドルグループ・NGT48の元メンバー。ドラフト2期生。愛称は“おぎゆか”。2017年4月、NGT48のデビューシングル「青春時計」で初選抜入り。同年6月、『第9回 AKB48選抜総選挙』の投票速報で、過去最多となる5万5061票で暫定1位に（最終結果は第5位）。同年8月、AKB48のシングル「#好きなんだ」で初選抜入り。同年12月、NGT48の2ndシングルで初センターを務める。21年11月に卒業。
プライベートでは、2025年2月16日に結婚を発表し、今年4月に第1子妊娠を報告した。
