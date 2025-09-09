ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉ¡¡½é²ó¤«¤é¥½¥Õ¥È¶áÆ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤·ÀÞ¤ë¡¡²òÀâ¼Ô¡Öº£ÆüÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡4¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦Áê¼ê¡£¥â¥¤¥Í¥í¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ·èÄêÅª¤Ê1ÇÔ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¶áÆ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¾µå¤Ç¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤ÆÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤Éµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢CS¤Ê¤É¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Äá²¬¿µÌé»á¤ò¡Öº£Æü¤Î°ËÆ£Åê¼êÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£