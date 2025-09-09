ツーハッチ「vivante」補正ブラに新色♡スモークブルーが登場

補正ブラ＝窮屈でおしゃれに見えない、そんなイメージを覆すのがツーハッチの「vivanteシリーズ」。背中や脇の余分なお肉を自然に整え、美しいシルエットへ導く人気アイテムです。今回、女性らしさを引き立てる大振りのフラワーレースをあしらった「ダリアレースブラ＆ショーツ」に、新色スモークブルーが仲間入り。機能性とデザイン性を両立したブラで、毎日をもっと心地よく美しく♡

補正ブラに見えないおしゃれデザイン

「vivanteシリーズ」の最大の魅力は、補正ブラに見えないほどの華やかさと快適さ。

大振りのフラワーレースが360°あしらわれ、背中や脇のハミ肉をすっきり整えながらも、女性らしいデザイン性をキープします。

脇高構造とパワーネットでサイドからしっかりサポートし、背中もフラットに。補正力がありながら、痛みや不自然な盛り感がないため、初めて補正ブラを試す方にもおすすめです。

ナチュラルにふっくらバストアップ

立体三枚ハギ構造により、バストを潰さずナチュラルにリフトアップ。取り外し可能なパッドでサイズ調整もでき、自然な丸みのある美胸を叶えます。

程よい補正感なので毎日続けやすく、「苦しくない補正ブラ」として愛されているシリーズです。背中や脇のお肉を優しくカバーしながら、自胸を活かしたシルエットを作れるのも嬉しいポイント♡

新色スモークブルーを含む全5色展開

今回加わった新色「スモークブルー」は、透明感のある涼しげなカラー。上品で爽やかな印象を与え、夏コーデにもぴったりです。現在はベーシックで使いやすい4色に加え、全5色展開に。

価格は4,380円～、サイズはA70～G85と幅広く対応。補正ブラを探している方からファッションにこだわりたい方まで、幅広い女性に寄り添うアイテムです。

新色で叶える快適な美シルエット

ツーハッチの「vivanteダリアレースブラ＆ショーツ」は、補正ブラでありながらおしゃれなデザインと快適な着け心地を両立した人気シリーズ。

新色スモークブルーの登場で、さらに魅力が広がりました。全5色、サイズA70～G85の豊富な展開で、理想の1枚に出会えるはず。

自分らしく美しいシルエットを楽しみたい方に、今こそおすすめしたいアイテムです♪