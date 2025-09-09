ÂçÀç»Ô¤Ç93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡¡½©ÅÄÃÏ¸¡¤Ï51ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¡½©ÅÄ
Àè·î¡¢ÂçÀç»Ô¤Î½»Âð¤Ç93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½©ÅÄÃÏ¸¡¤Ï51ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÀç»Ô¶¨ÏÂÊöµÈÀî¤ÎÌµ¿¦¡¢¿ÊÆ£Æ£¹ÔÈï¹ð51ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿ÊÆ£Èï¹ð¤ÏÀè·î18Æü¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë93ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ´é¤ä¼ó¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ý¤Ï¾åÈ¾¿È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Î»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢¿ÊÆ£Èï¹ð¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Ç¯Á°¤È5Ç¯Á°¤Ë¤â2¿Í¤Î´Ö¤Ç·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£