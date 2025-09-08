声優・水瀬いのりが表紙を務める『My Girl vol.44』が9月11日（木）からKADOKAWAより発売される。

【画像】水瀬いのりの大人っぽいモノトーンコーデ

水瀬いのりは9月3日に初のベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』をリリース。誌面では新作についてはもちろんのこと、この10年での心境の変化などを深掘りしたロングインタビューを掲載。特別企画「私の好きな水瀬いのりの1曲」と題したコーナーでは、上ちゃん（マキシマム ザ ホルモン）／来栖りん／伊達さゆり／山口陽世（日向坂46）（※五十音順）が、歌手・水瀬いのりや楽曲の魅力を語っている。

モノトーンのコーディネートによる撮り下ろしは、今年12月にアーティスト活動10周年を迎える彼女の今の魅力が詰まった姿・表情が写し出されている。2nd COVER SPECIAL（裏表紙＋16ページ特集）には、楠木ともりが登場。さらに前号『My Girlvol.43』に続き、2号連続特集となるTVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』から東山奈央と小原好美の独占コラボが実現。そのほか、花井美春、青木陽菜、大熊和奏、鈴原希実、松田彩音ら注目の声優たちの撮り下ろし＋インタビューが掲載されている。

