荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』アートプリントをサンフランシスコで発表　京都・東本願寺への巡回も

9月27日よりサンフランシスコのデ・ヤング美術館で行われる「Art of Manga」展にあわせ、荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』のリトグラフとレンチキュラー作品が「Art of Manga」展ギャラリーにて発表される。

2025年6月より、荒木飛呂彦は9点のリトグラフプリント作品を描いた。リトグラフは、200年以上の歴史を持つ版画技法。日本語訳として「石版画」があてられるように、石に描画したイメージを紙にプリントする技術として始まった。

今回、荒木飛呂彦が初めてリトグラフ作品を描くにあたり選んだのは「空条承太郎／スタープラチナ」「DIO／ザ・ワールド」「東方仗助／クレイジー・ダイヤモンド」「ジョルノ・ジョバァーナ／ゴールド・エクスペリエンス」「空条徐倫／ストーン・フリー」「ファニー・ヴァレンタイン ／D4C（Dirty Deeds Done Dirt Cheap）」「岸辺露伴／ヘブンズ・ドアー」「広瀬康穂／ペイズリー・パーク」「ドラゴナ・ジョースター／スムース・オペレイターズ」。

今回の作品では、リトグラフ用の鉛筆とチョークが用いられ、作家が描いた線がそのまま再現。版画は板津悟（善福寺石版画工房）が担当。9作品、各100部が制作されるほか、この度の作品展示は11月14日より京都・東本願寺にも巡回される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）