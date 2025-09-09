¥µ¥Ã¥«ー»ØÆ³ËÜ¡Ø¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÙÈ¯Çä¡¡ºÇÀèÃ¼¤ÎÃ¦¡¦Ê¬³ä·¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡õ¥³ー¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥µ¥Ã¥«ー»ØÆ³ËÜ¡Ø¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¤¬2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËKANZEN¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èÄê¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾§¤¨¤ë»ØÆ³ËÜ¡¢¡Ø¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù
¡¡¡ÖÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èÄê¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾§¤¨¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¥³ー¥Á¤Î°ìÂÎÅª¤Ê°éÀ®»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ðー¥È¥ì¥Ã¥ÈÃø¤Î¡Ø¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¡£U-21EURO¤òÏ¢ÇÆ¡Ê2023¡¢2025Ç¯)¤·¤¿°éÀ®Âç¹ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ë¡¡£½ÀÆð¤ÇÅ¬±þÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¡Ö¸Ä¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¡×¡¢¡Ö°Õ»×·èÄê¡×¤È¡ÖÊ¸Ì®¡¿ÇØ·Ê¡×¤ò·Ò¤²¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÃ¦¡¦Ê¬³ä·¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡õ¥³ー¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÌÜ¼¡½øÊ¸¡¡¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥¯¥®¥Í¥¹¡Ê¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¿¥æー¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë´ÆÌõ¼Ô¤Ï¤¸¤á¤ËÂè£±¾Ï¡¡¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÃÎ¤ëÂè£²¾Ï¡¡¿®¾ò¤È²ÁÃÍ´ÑÂè£³¾Ï¡¡Àï½ÑÅª½ÀÆðÀ¤ÈÂÐ±þÎÏÂè£´¾Ï¡¡Îý½¬¤ò½ÀÆð¤«¤Ä¸ÄÊÌ¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×ÀÂè£µ¾Ï¡¡³Ø¹»¶µ°é¼°¤ÎÊ¬³ä·¿¥³ー¥Á¥ó¥°¤«¤é¤ÎÃ¦µÑÂè£¶¾Ï¡¡¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¿Í´ÖÅª¤Ê¥³ー¥Á¥ó¥°Âè£·¾Ï¡¡Â¬Äê²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤òÂ¬Äê¤»¤èÂè£¸¾Ï¡¡¥Ñ¥¿ー¥ó²½¤Î¸Â³¦¤È¾ï¤ËÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×ÀÁ°ºî¡ØConstraining Football¡ÊÀ©Ìó¤È¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿èÂè£±¾Ï¡¡´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥óÌõ¼Ô¤ª¤ï¤ê¤Ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë