¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï9Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎMF½Å¸«ËïÅÍ¡Ê23¡Ë¤¬13Æü¤Î¥Û¡¼¥àCÂçºåÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡CÂçºåÀï¤Ï¡¢º£µ¨28»î¹çÃæ27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¾¾²¬Âçµ¯¤¬ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÄä»ß¡£Æ±¤¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î½©Ìî±û¼ù¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é4Æü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢½Å¸«¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«³Ð¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¼¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤È¤ÎÏ¢·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÂç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ä¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¨¥ê¥¢¡ËÉÕ¶á¤Ç¤ÎÊø¤·¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤ÈÀï¤¤Êý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤Ï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¡¢²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î20»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1ÆÀÅÀ¡£Á°Àá8·î31Æü¤ÎÇðÀï¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Î½Ð¾ì¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÂ¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¯¤µ¤Ó¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤â¤é¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ó¿ô¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°ÀáÇð¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤Ï¡Ö9¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£½Å¸«¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ê¤·¤«¤é¡Ê3ÀïÏ¢Â³¡Ë¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥Û¡¼¥à»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¡¤Ã¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â»Ä¤ê10»î¹ç¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë