¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯¤ª2¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ä«¥É¥é¤ÇàÌ¡²è³¦2Âçµð¾¢á¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¡Ä¡£±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±»Æó¤Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢Ì¡²è¸¶¹Æ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Îà¥½¥Ã¥¯¥êá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤ÈâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤À¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊŽ¥Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉ×Ž¥Ìø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢¿ó¤¬Ç¯²¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð²ñ¤¦Á°¤«¤éÌ¾¤òÃÚ¤»°ì»þ´ü¤Ïà¼»ÅÊ¤·¤¿áÌ¡²è²ÈŽ¥¼êÄÍ¼£Ãî¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼êÖº¼£ÃîÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¼êÖº¤Î±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ó¤¬¡¢¼êÖº¤Î»Å»ö¾ì¤Çºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ó¤È¼êÖº¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸¶²è¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ö¤È¥Û¥ó¥È¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Î²èÁü¤ÏÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¤è¡Á¤¯¤ß¤ë¤È°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£1¿Í2Ìò¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¿ò¤È¼êÖºÀèÀ¸¡¢±»Æó¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡ª¼êÖºÀèÀ¸¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬¾¼ÏÂ¤Ç¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¤¥±¥á¥ó¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Î¤ª2¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤½Ð¤»¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤Ù¤Ð¡¢°ã¤¤¤¬¥Ï¥Ã¥¥êÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£