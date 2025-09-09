¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¡ª¥Þ¥¤¥é¥Ðakko¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë♡¡×à¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢áÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö»ä¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Îakko¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡×È¿±þÍÍ¡¹
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡¢²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡ÖMy Little Lover¡×¤Îakko¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦à¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢á¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¾¯¤·È±·¿¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Á♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÈ±·¿¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸½ºß¡ÖMy Little Lover 30th Anniversary ¡ù Akko Band Quintet 2025 #2¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Îakko¤¬¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬¤ÎZepp Fukuoka¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë³Ú²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡¢²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤â¥¹¥Æ¥¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö»ä¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎAKKO¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡My Little Lover¤Ï¡¢akko¤ÈÆ£°æ¸¬Æó¤Î2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ1995Ç¯¡ÖMan & Woman¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖHello, Again¡ÁÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¾ì½ê¡Á¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓÉð»Ë¤¬°ì»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îakko¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£