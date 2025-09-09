USJの人気者「ハミクマ」がアニメ化！ 嫉妬にまみれた仲間から腹を切り裂かれた壮絶な過去
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の風物詩「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者ハミクマの誕生秘話を描いたアニメが、9月5日（金）に同パークの公式YouTubeで公開された。
【動画】壮絶すぎる過去 ハミクマの誕生秘話を描いたアニメ
■「また別の日においで」
ハミクマは2021年に登場した「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のキャラクター。今年は世界進出も果たしており、アメリカのユニバーサル・オーランド・リゾート、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、中国のユニバーサル・スタジオ・北京でも登場している。
そんなハミクマの誕生秘話を描いたアニメが本パークのYouTubeチャンネルで公開。移動サーカスの余興に出演していたハミクマは、愛らしい容姿と風変わりな動きで多くの観衆をひきつけたが、他の団員たちはその人気ぶりに嫉妬し、「本物のクマではない」といううわさを盲信するようになる。
ある晩、団員たちはハミクマを大テントに誘い込み、中の人の存在を暴くため腹を切り裂いた。しかし中に人がいるはずもなく、ハミクマは命を落とす。団員たちは証拠隠滅のため、テントに火を放ちハミクマもろとも死の世界へと葬り去った。そんな悲しい過去を描いたアニメーションとなっている。
しかしハミクマはわたしたちの世界に戻ることができた。なぜ戻ることができたのか、開いたままのお腹から見える謎めくものの正体とは？ 映像の最後には「続きが知りたければ、また別の日においで」とあり、続編に期待がかかる。
本映像は、グラマシーパークのステージや、ハミクマのグッズが販売されている「ビバリーヒルズ・ギフト」、「死んでも写るの death！ ハミクマ・グリーティング・フォト」が開催されている「フォーティセカンド・ストリート・スタジオ」でも流れているのが確認されている。
【動画】壮絶すぎる過去 ハミクマの誕生秘話を描いたアニメ
■「また別の日においで」
ハミクマは2021年に登場した「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のキャラクター。今年は世界進出も果たしており、アメリカのユニバーサル・オーランド・リゾート、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、中国のユニバーサル・スタジオ・北京でも登場している。
ある晩、団員たちはハミクマを大テントに誘い込み、中の人の存在を暴くため腹を切り裂いた。しかし中に人がいるはずもなく、ハミクマは命を落とす。団員たちは証拠隠滅のため、テントに火を放ちハミクマもろとも死の世界へと葬り去った。そんな悲しい過去を描いたアニメーションとなっている。
しかしハミクマはわたしたちの世界に戻ることができた。なぜ戻ることができたのか、開いたままのお腹から見える謎めくものの正体とは？ 映像の最後には「続きが知りたければ、また別の日においで」とあり、続編に期待がかかる。
本映像は、グラマシーパークのステージや、ハミクマのグッズが販売されている「ビバリーヒルズ・ギフト」、「死んでも写るの death！ ハミクマ・グリーティング・フォト」が開催されている「フォーティセカンド・ストリート・スタジオ」でも流れているのが確認されている。