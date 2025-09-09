Â¾å¤²Åêµå¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª28ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë´°àú»Ïµå¼°¤ËSNSÀä»¿¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬SKE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¼¡¤Ï³«ËëÀï¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´°àú¤Ê»Ïµå¼°¤ò·è¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢SKE48¤Î·§ºêÀ²¹á(28)¡£
¡¡ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î·§ºê¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ªÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ø¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤ÆÇ®¤¤°ìµå¡¢Åê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¡ª¤É¤é¤Û¡¼¡ª¡ª¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë1Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¹ë²÷¤ÊÂ¾å¤²Åêµå¤Ç¡¢à¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯á¤òÃ£À®¡£Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö´°àú²á¤®¤Ã¡×¡Ö¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÖÎ®ÀÐSKE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÖÂÎ´´¤¬¤ä¤Ï¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹â¤µ¤¬¥Ï¥ó¥ÑÌµ¤¤¡ª¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤ÏÎ©ÇÉ¡ª¡×¡Öº¬Èø¤¯¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Î¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ÖÃçÃÏ¤è¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¤¡×¡Ö¼¡¤Ï³«ËëÀï¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢·§ºê¤ÎÅêµå¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£