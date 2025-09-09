J2ºÇ¶¯¹¶·â¿Ø¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë½õ¤Ã¿Í¡ª¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î23ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²ÃÆþ¡¡J1¾º³Ê¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë
¡¡J2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï9Æü¡¢´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°1Éô¤Î¸÷½£FC¤«¤éFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Á¥°¥í¥ó¡Ê23¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ45¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Á¥°¥í¥ó¤Ï¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å80¥¥í¡£¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ä¥«¥Í¥é¥¹2010¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸÷½£FC¤Ë²ÃÆþ¡£ºòÇ¯¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8ÆÀÅÀ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï8»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ï28Àá¤ò½ª¤¨¤Æ14¾¡9Ê¬¤±5ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ51¤Ç3°Ì¡£¼«Æ°¾º³Ê¥é¥¤¥ó¤Î2°ÌÀéÍÕ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£J2ºÇÂ¿¤ÎÁíÆÀÅÀ46¤ò¸Ø¤ë¶¯ÎÏ¹¶·â¿Ø¤ËÍê¤â¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢J1¾º³Ê¤Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ëÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥°¥í¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¶¯²½Éô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÂ¿Âç¤ÊÅØÎÏ¡¢¸¥¿È¡¢¤½¤·¤ÆÆ®»Ö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤Ä®¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê»ÜÀß¡¢¤³¤Î°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×