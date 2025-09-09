Á°ÀþÄäÂÚ¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì¡¡¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤ò
¡¡ÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ¡½À¾ÆüËÜ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï9Æü¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬Åì¡½À¾ÆüËÜ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Èµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡10Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¶å½£ËÌÉô150¥ß¥ê¡¢Ãæ¹ñ120¥ß¥ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®100¥ß¥ê¡¢ËÌ³¤Æ»80¥ß¥ê¡¢ËÌÎ¦60¥ß¥ê¡£