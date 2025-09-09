ドジャースは9回にノーヒットを逃す試合が3試合で2度あり、これは史上初となっています。

前提としてメジャーでは無安打であればノーヒットの記録が付与されます。

9日のロッキーズ戦はタイラー・グラスノー投手が先発登板。2回に四球と犠牲フライで先制を許すも、7回まで11奪三振、被安打0に抑える好投。継投のブレーク・トライネン投手が8回をノーヒットに抑え、ノーヒットがかかった状態で9回を迎えます。

その9回はタナー・スコット投手がマウンドにあがりましたが、先頭打者にヒットを許し継投でのノーヒットとはならず。

ドジャースのこの惜しい記録は2日前にも繰り広げられました。

日本時間7日のオリオールズ戦、今季11勝をマークしている山本由伸投手が先発登板。8回まで相手打線をノーヒットに抑えるも、9回2アウトからホームランを被弾。ノーヒットノーランとはならず、試合もリリーフが崩れ逆転サヨナラ負けを喫しました。

3日間で2度、9回にノーヒットを逃す結果となりました。

大リーグ公式のサラ・ラングス記者によると、3試合のスパンで2度9回にノーヒッターを逸したことはメジャーの歴史上1度もなく、今回が初だといいます。

MLBでは今季、ノーヒットノーランの達成者がいまだに現れていません。最後にノーヒットノーランが達成されたのは、2024年9月4日、カブスの3投手がパイレーツ相手に継投で達成したもの。単独投手による最後の記録は、2024年8月2日のジャイアンツ(現ドジャース)のブレイク・スネル選手によるものでした。シーズン終了までに誰もまたはどのチームもノーヒットノーランを達成できなかった場合、20年ぶり5度目のノーヒットノーランなしの年となります。