SixTONES¡¦µþËÜÂç²æ¤¬¥¸¥§¥·¡¼¤Î¡È¿ÍÌ®¡ÉÀä»¿¡¢´§ÈÖÁÈ¤ËÍè¤ë¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤´é¸«ÃÎ¤ê¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤µ¤ó¡£Í³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤â¥á¥ëÍ§¤Ç¡×¤È¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢SixTONES¡¦µþËÜÂç²æ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Î¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿µþËÜ¤¬¡È¥¸¥§¥·¡¼¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¿ÍÌ®¡£À¤³¦Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÈÈà¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¹âÃÏ¡ÊÍ¥¸ã¡Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢Íè¤ë¥²¥¹¥È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥¸¥§¥·¡¼¤Î´é¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¡¢¥Ä¥Æ¤ÎÂ¿¤µ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¡×¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Î¿ÍÌ®¤È¥³¥ß¥åÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµþËÜ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼VTRÌÀ¤±¡¢¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤À¤³¦Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤¤¡Ä¤¿¤Þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤µ¤ó¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤â¥á¥ëÍ§¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤È¥á¥ëÍ§¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤«¤é¤Ï¡Ë¡Ø¤´¤Ï¤ó¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¡©¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤È¤¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢SixTONES¡¦µþËÜÂç²æ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Î¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿µþËÜ¤¬¡È¥¸¥§¥·¡¼¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ÎµþËÜ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼VTRÌÀ¤±¡¢¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤À¤³¦Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤¤¡Ä¤¿¤Þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤µ¤ó¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤â¥á¥ëÍ§¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤È¥á¥ëÍ§¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤«¤é¤Ï¡Ë¡Ø¤´¤Ï¤ó¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¡©¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤È¤¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£