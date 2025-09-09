女優・高岡早紀が自身のYouTubeで公開した「娘にメイクをしてもらう動画」が話題を呼んでいる。登場したのは、メイク好きな14歳の娘。流行の「グローリーピカピカメイク」をテーマに、下地からファンデーション、つけまつげまで本格的に手を加えていく姿に注目が集まった。

ほぼすっぴんの状態からスタートした高岡は、娘の手際の良さに感心しきり。シェーディングやハイライトでツヤ感が生まれ、普段10分程度で済ませるという自身のメイクとは違う仕上がりに「肌がピカピカでびっくり」と驚きを隠さなかった。

完成後の姿は、親子というより姉妹のよう。ふたりでスマホを手に自撮りを楽しむ様子からは、自然体で笑い合う空気が伝わってくる。撮影は夜遅い時間だったが、「こういう時間を持てていることがありがたい」と高岡が語る姿に、親子の絆の深さがにじむ。

動画を見たファンからは「本当に素敵な母娘」「お肌が輝いている」「そっくりすぎて驚いた」とコメントが続々。メイクの仕上がりに加え、仲の良さを感じさせる場面が支持を集めている。高岡が娘と一緒に過ごす日常のひとコマは、多くの人に温かな気持ちを届けた。

参考：https://youtu.be/2da-zqOnTbg?si=aMNDjvGx-WhAJ7fS