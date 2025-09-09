¡ÖÈ¿¥ï¥¯»Ù»ý¼Ô¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡©¡×ËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¡¡»²À¯ÅÞÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤â¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤á¤°¤ë¡È¿¿µÕ¡É¤Î¼çÄ¥¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡Ö»²À¯ÅÞ¤ò¤è¤êÂç¤¤ÊÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤´²÷Âú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÍê¤ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
9·î8Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê47¡Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¡Ê50¡Ë¤¬Æ±ÅÞ¤Î¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÌò°÷¡Ë¡¢À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷»þÂå¤Î¡Ç17Ç¯6·î¡¢ËÅÄ»á¤Ï¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÇÈë½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡ÊÆ±Ç¯8·î¤ËÎ¥ÅÞ¡Ë¡¢Æ±Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤â¡¢ÍîÁª¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¿ÀÃ«»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ËÅÄ»á¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì²ó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£À¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ËÅÄ»á¤â¡¢¡Ö8Ç¯Á°¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤â²õ¤·¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¡¢Ì¤½Ï¤µ¤òÃÑ¤¸Æþ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿È¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÃ«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾õ¡¢ËÅÄ»á¤ò¹ñÀ¯Áªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¾·¤Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÅÄ»á¤Ë¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¸üÏ«¾Ê´±Î½¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¡ÖÀ¯ºöÎ©°Æ¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£X¤Ç¤Ï²ñ¸«Ä¾¸å¡¢ËÅÄ»á¤È»²À¯ÅÞ¤Î¡ÈÁêÀ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤É¤ó¤É¤óÌ·½â¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ËÅÄ¿¿Í³»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿¿µÕ¤ÎÎ©¾ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Õ
¡Ô¥Í¥È¥¦¥è¤ä±¢ËÅÏÀ¤äÈ¿¥ï¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô¸ø½°±ÒÀ¸¤ò³Ø¤Ó¡¢¸µ¸üÏ«¾Ê¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤âËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿¥ï¥¯À¯ÅÞ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤ï¡¡¼«¿È¤Î¶¯¤ßÄÙ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡Õ
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÅÄ»á¤Î¼çÄ¥¤È»²À¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Ë¡¢¡È¥º¥ì¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤³¤½¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ç22Ç¯¤Ë¤Ï¸½½êÂ°»²±¡µÄ°÷¤Î¾¾ÅÄ³Ø»á¡Ê67¡Ë¤¬¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï»¦¿ÍÊ¼´ï¡Ù¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÈ¿¥ï¥¯À¯ÅÞ¡Ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ËÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ì¾Ìç¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø±¡¤Ç¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¤ÎÍý³Ø½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡¢¡Ç09Ç¯¤ËWHO¤¬¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯È¯À¸¤òÀë¸À¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤Î´±Î½¤È¤·¤Æ³°¸ò¤ËÅö¤Ã¤¿¤½¤ÎÆ»¤Î¡È¥×¥í¡É¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾å¡¢ËÅÄ»á¤Ïº£Ç¯6·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢WHO¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿´¶À÷¾ÉÂÐºö¶¯²½¤Î¹ñºÝ¾òÌó¡Ø¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¾òÌó¡Ù¤Ë»¿À®¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¾òÌóÈ¿ÂÐ¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆþÅÞ¤ËºÝ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡È¥Ç¡¼¥¿¤ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¯ºöÎ©°Æ¡É¤òËÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Î¤³¤È¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤á¤°¤ë·Ð°Þ¤À¤±¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿å¤ÈÌý¤ÊÎ¾¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÈ¿²Ê³Ø¡ÉÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ËÅÄ»á¤ÎÆþÅÞ¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤ÎÂà¿Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç½°±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âËÅÄ»á¤ÎÎÏÎÌ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¤È¤«¤Î¸ÀÆ°´Ñ¤Æ¤ë¤ÈWHO´ó¤ê¤Î°Õ¸«¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡Õ
¡Ô¤½¤·¤Æ¸üÏ«¾Ê¤Ø¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÌäÂê¤ÎÄÉµá¤Ë»²À¯ÅÞ¤ÎÂÛÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔËÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²À¯ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀ¯ºö¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢»²À¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ËÅÄ»á¤ÎÆþÅÞ¤ËÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÅöÁ³¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë»Ù»ý¼Ô¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÅÞ¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»á¡Ê47¡Ë¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÜÆ£»á¤Î¸¶È¯³èÍÑ¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¤á¤°¤ë²áµî¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤ÈÁê¤¤¤ì¤º¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤Ï¿ÜÆ£»á¤È¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¦¡Ø³ÎÇ§½ñ¡Ù¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È»Ù»ý¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¾ì¹ç¤â¡¢»Ù»ý¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ËÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¸üÏ«¾Ê¤ÇÄ¹Ç¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤ÎWHO¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÃ´Åö³°¸ò´±¤È¤·¤Æ»Å»ö¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÅÄ»á¤ÎÅÐÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¿ÀÃ«»á¡£º£¸å¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£