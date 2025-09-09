¡ÚÄÉÅé µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Û¡¡¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦Àî¾åËã°á»Ò¤¬¡ÈÌ¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¶»Ãæ¸ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬2Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥É¡¦¥Ý¥Ã¥·¥å¤¬8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£90ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¸Î¡¦²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ 1Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Å»ö¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»ÒµÜ¤Ë¥Ø¥ó¤Ê¤Ç¤Êª¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡×¤È
¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤¬9·î2ÆüÌ¤ÌÀ¡¡ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µýÇ¯90¡¡¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¡Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¡µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤¬À¸Á°¼õ¤±»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡1935Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Éã¤Ïºî²È¤ÎµÈ¹Ô¥¨¥¤¥¹¥±¡¢Êì¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¡Ê97Ç¯¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆ»Õ¤ÎµÈ¹Ô¤¢¤°¤ê¡¢·»¤Ïºî²È¤ÎµÈ¹Ô½ßÇ·²ð¡¢Ëå¤Ï»í¿Í¤ÎµÈ¹ÔÍý·Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤ËÊ¸²½¿Í°ì²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò³Ø±¡Â´¶È¸å¤Ë·àÃÄÌ±éº¤ËÆþ½ê¡£57Ç¯¤ËÉñÂæ¡Ö¥¢¥ó¥Í¤ÎÆüµ¡×¤Î¼ç±é¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï59Ç¯¤ËËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤Ë¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¦¤ÎË´Îî¡×¡¢¡Öº´²ì¤Î¤¬¤Ð¤¤¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¡¢¡ÖÅìµþ²ÈÂ²¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Ì±éºÂàÃÄ¸å¡¢Åâ½½Ïººî¡¦ÎëÌÚÃé»Ö±é½Ð¤Î¡Ö¾¯½÷²¾ÌÌ¡×¤Ë½Ð±é¡¢°ì¿Í¼Çµï¡ÖMITSUKO¡×¤â13Ç¯´Ö±é¤¸Â³¤±¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡×¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¹ñÅð¤êÊª¸ì¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎºîÉÊ¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¿´Í¥¤·¤¤²ÈÄí²Ê¤ÎÃÓÆâÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ê80Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡¦Ç÷ÅÄÈ¬½Å»ÒÌò¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÀî¾åËã°á»Ò¡Ê59¡Ë¤Ï¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¶âÈ¬ÀèÀ¸¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¡ØÊì¤Î»¦°Õ¡Ù¤È¤¤¤¦2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÊì¤ÈÌ¼¤ÎÌò¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤âÊìÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊì¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¶â»ÒÊ¸»Ò ²¿¤¬»ä¤ò¤³¤¦¤µ¤»¤¿¤«¡×¤¬°äºî¤Ë¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï83Ç¯¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç±é¤ì¤Ðµ¤¤¬¤¹¤à¤Î¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±é¤êÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¦´Ø·¸¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾½÷Í¥¤¬¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢Î¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
