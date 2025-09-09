¡ÈÇÀ¶È¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ê¤ë¤«¡¡¸©¤ÈÆî°ÂÆÞÇÀ¶È¹â¹»¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö²¼¿å±øÅ¥¤òÈîÎÁ²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡»î¸³ºÏÇÝ¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¡¡Í¸úÀ¼¨¤¹¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¸©¤È°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÇÀ¶È¹â¹»¤¬¶¨Æ¯¤Ç¿Ê¤á¤ë²¼¿å±øÅ¥¤òÈîÎÁ²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬º£Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³ºÏÇÝ¤Ç¤Ï±øÅ¥ÈîÎÁ¤ÎÍ¸úÀ¤â¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÈÇÀ¶È¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©ÇÉ¤ËÊæ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¤¥Í¡£
£¸Æü¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÆî°ÂÆÞÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤Ê¤É¤ª¤è¤½30¿Í¤¬¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡¢¼Â¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥³¥áºÏÇÝ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤³¤È¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤ÏÅÚ¾í¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ô¥¢1¹æ¡×¤È¤Ï°ÂÆÞÌî½ªËö½èÍý¾ì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë²¼¿å±øÅ¥¤ÇÈîÎÁ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖÃâÁÇ¡×¤ä¡Ö¥ê¥ó»À¡×¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¸©¤¬³Ø¹»Â¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢6Ç¯Á°¤«¤é¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎºÏÇÝ»î¸³¤ò³«»Ï¡£¤ª¤È¤È¤·¡¢³Ø¹»¤È²¼¿åÆ»»öÌ³½ê¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¡ÖÉ÷¤µ¤ä¤«¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤ËµîÇ¯¤«¤é¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¡Ö½Û´Ä¤Î¤ß¤Á²¼¿åÆ»¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî°ÂÆÞÇÀ¶È¹â¹»3Ç¯ °ËÆ£¿ð´õ¤µ¤ó
¡ÖÂç¿Ã¾Þ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£±øÅ¥¤ÏÇÑ´þÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈîÎÁ¤È¤·¤ÆÍ²ÁÊª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£ÇÀ²È¤ÎÊý¤Ë°ÂÁ´¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
£¸Æü¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ï±øÅ¥ÈîÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿»î¸³¶è¤Ç85.4¥¥í¡£°ìÈÌÅª¤ÊÈîÎÁ¤Ç69¥¥í¤È¡¢Í¸úÀ¤â¼¨¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¬ÈîÎÁ¤Ç¡ÊÇ¯´Ö¡Ë400Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÈ¾Ê¬¤¬±øÅ¥ÈîÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ì¤ÐÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Î¤ª¶â¤¬ÇÀ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤³¤«¤é¤ªÊÆ¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡×
¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÈîÎÁ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£