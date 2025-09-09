¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£²¡ó¹â¤Ç£³ÆüÂ³¿¡¢Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¤¬Ï¢ÆüµÞ¿
¡¡£¹Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£³£°£´¡¥£²£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£±£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£¹£³£¸¡¥£±£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£²£°¡¥£·£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£³£²¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£²£´£²¡¥£´£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£°·î£²£¶Æü°ÊÍè¡¢Ìó£³Ç¯£±£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¹£´£°²¯£³£²£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£µ£´£¸£´²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸Æü¤Ï£²£¸£¶£°²¯£´£³£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¿´Íý¤¬¾å¸þ¤¯Î®¤ì¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÄã²¼´ðÄ´¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¿¶¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÏÍè½µ¡Ê£±£·¡Á£±£¸Æü¡Ë¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²ºÆ³«¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Íø²¼¤²Î¨¤¬ÄÌ¾ï¤Î£°¡¥£²£µ¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£°¡¥£µ¡ó¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£¸Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£¸·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ç¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆÍ¢½ÐÆþ¤Î¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁ°·î¤«¤é½Ì¾®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÆß²½¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤ÏÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆÃæ¤ÎÊª²ÁÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£±£°Æü¤Ë£¸·î¤Î²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢£±£±Æü¤ËÆ±·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï£±£°Æü¤Ë£Ð£Ð£É¤È£Ã£Ð£É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡§£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£°¡ó¹â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡§£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÃæ·ø¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£Î¶¸Ð½¸ÃÄ¤Î¤Û¤«¡¢À¤ÌÐ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£·¡¥£¹¡ó¡¢ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²£·¡¥£µ¡ó¡¢¹ç·ÊÂÙÉÙÃÏ»º£È£Ä¡Ê£±£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£¹¡ó¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£¶¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ËÌµþ»Ô¡¢¾å³¤»Ô¤ËÂ³¤¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¤â£µÆüÌë¡¢½»Âð¹ØÆþÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢¤Î½Ì¾®¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£±£³£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ·úÀß¶ä¹Ô¡Ê£¹£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£²£³£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±ÊÝ¸±½¸ÃÄ¡Ê£±£³£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¹â¡¢¹È¯¾Ú·ô¡Ê£±£·£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£ÀÖÊöµÈÎ´²«¶â¹Û¶È¡Ê£¶£¶£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¹â¡¢ÎîÊõ²«¶â¡Ê£³£³£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬¼ê¤¬¤«¤ê¡£ºòÌë¤Î£Î£Ù¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¤Ï¡¢¶âÀèÊª¤¬Ï¢Æü¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¡¢¹¯Î¶²½À®¡ÊËÌµþ¡Ë¿·Ìôµ»½Ñ¡Ê£³£·£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£µ£±¡ó°Â¤Î£³£¸£°£·¡¥£²£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢±¿Í¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¡¢¼òÂ¤¡¦¿©ÉÊ°ûÎÁ¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¹â¤¤¡£»º¶â¡¦ÈóÅ´¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë