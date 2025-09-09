「からあげクン」増量やるって！ソフトクリームやコーヒーなど値引きが盛りだくさん。コンビニ4社のお得キャンペーンまとめ《9月9日時点》

ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年9月9日時点で発表されているお得情報をまとめました。

カップ麺がお得

ローソンのキャンペーン

【レインストーム50円引き】

9月9日から15日までの期間、アサヒ「レインストーム」の「グァバストロベリー」と「ハーベストグレープ」（各250ml）のどちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月9日から22日まで。

【カップ麺まとめ買いで100円引き】

9月9日から22日までの期間、寿がきや「赤から監修 カップ赤からラーメン」と「麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん」を2個一緒に購入（組合せ自由）すると100円引きになります。

【文具まとめ買いで100円引き】

9月9日から10月6日までの期間、無印良品「ダブルリングノート B5ハーフサイズDG」と無印良品の筆記用具各種をまとめて購入すると、1セットごとに100円引きになります。

【からあげクン1個増量】

9月12日から23日までの期間、値段そのままでからあげクン各種が5個→6個に増量します。

からあげクンシリーズ全品のほか、でからあげクン・海からクンシリーズ全品も増量対象です。

ファミマのキャンペーン

【極旨 黒豚まん20円引き】

9月9日から22日までの期間、ファミマカフェのコーヒー・カフェラテ（ホット・アイス／全サイズ対象）を購入すると、「極旨 黒豚まん」「極旨 黒豚まんカレー」に使える20円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月9日7時から29日まで。

ミニストップのキャンペーン

【おにぎり20円引き＆レシートクーポン】

9月8日から14日までの期間、おにぎり（手巻寿司、パックおにぎりを除く）を購入すると、本体価格から20円引きになります。

また、レシートクーポンが必ずもらえます。

レシートクーポンの利用期間は、9月15日から28日まで。

【ソフトクリーム100円引き】

9月8日から10月5日までの期間、ミニストップアプリ利用でソフトクリーム各種が本体価格から100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

・北海道ミルクソフト

・プレミアムソフト -モンブランキャラメリゼ-

・紅はるかソフト

得盛ソフトは対象外。また、デリバリー・モバイルオーダーは値引き対象外です。

【カウンターコーヒー各種30円引き】

9月8日から28日までの期間、コーヒー・カフェラテ各種を購入すると、コーヒー・プレミアムコーヒーに使える本体価格30円引きクーポンがもらえます。

発券対象商品は以下の通り。

・コーヒー各サイズ（ホット／アイス）

・プレミアムコーヒー（ホット／アイス）

・カフェラテ（ホット／アイス）

利用対象商品は以下の通り。

・コーヒーSサイズ（ホット／アイス）

・プレミアムコーヒーSサイズ（ホット／アイス）

クーポン利用期間は9月8日から30日まで。

フェアトレードコーヒーは対象外。また、デリバリー・モバイルオーダー・高速道路店や空港店は対象外です。

【PayPayポイント最大10％還元】

9月8日から21日までの期間、モバイルオーダーでPayPay決済をすると、最大10％戻ってきます。

事前にPayPayアプリでクーポンを取得する必要があります。また、店頭でのPayPay支払いは対象外です。

セブンのキャンペーン

【カップ麺100円引き】

9月4日から10日までの期間、「セブンプレミアム 超大盛（辛タンメン／わかめラーメン）」を1個購入すると、対象のカップ麺100円引きクーポンがもらえます。

対象のカップ麺は以下の通り。

・スーパーカップ ミニもやしみそ ラーメン

・ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ

・スーパーカップ ブタキム

クーポン利用期間は9月4日から17日まで。

【完全メシ・どん兵衛70円引き】

9月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の日清食品「完全メシ」「どん兵衛 きつねうどん」を購入するごとに、次回使える70円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・完全メシ カレーメシ 欧風カレー

・完全メシ ハヤシメシ デミグラス

・完全メシ トムヤムライス

・完全メシ キーマカレーメシ

・完全メシ 旨辛メシ ユッケジャン

・どん兵衛 きつねうどん

・北のどん兵衛 きつねうどん

クーポン利用期間は9月4日から24日まで。

【ユンケル ローヤル300円引き】

9月4日から10月1日までの期間、佐藤製薬「ユンケルローヤルD3」「ユンケルローヤルF」（各50mL／指定医薬部外品）のいずれか1本を購入すると、次回使える300円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月4日から10月8日まで。

【おにぎり・寿司50円引き】

9月9日から15日までの期間、対象のそば・うどん・ラーメン・スパゲティ・パスタ・グラタン・ドリア各種を購入すると、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種（冷凍ケース内のおにぎり・寿司を除く）に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月9日から22日まで。

【オイコス プロテインドリンク50円引き】

9月9日から22日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「オイコス プロテインドリンク（カフェラテ風味／ストロベリー風味）」を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月9日から29日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ