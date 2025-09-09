「からあげクン」増量やるって！ソフトクリームやコーヒーなど値引きが盛りだくさん。コンビニ4社のお得キャンペーンまとめ《9月9日時点》
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年9月9日時点で発表されているお得情報をまとめました。
カップ麺がお得
ローソンのキャンペーン【レインストーム50円引き】
9月9日から15日までの期間、アサヒ「レインストーム」の「グァバストロベリー」と「ハーベストグレープ」（各250ml）のどちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月9日から22日まで。【カップ麺まとめ買いで100円引き】
9月9日から22日までの期間、寿がきや「赤から監修 カップ赤からラーメン」と「麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん」を2個一緒に購入（組合せ自由）すると100円引きになります。【文具まとめ買いで100円引き】
9月9日から10月6日までの期間、無印良品「ダブルリングノート B5ハーフサイズDG」と無印良品の筆記用具各種をまとめて購入すると、1セットごとに100円引きになります。【からあげクン1個増量】
9月12日から23日までの期間、値段そのままでからあげクン各種が5個→6個に増量します。
からあげクンシリーズ全品のほか、でからあげクン・海からクンシリーズ全品も増量対象です。
ファミマのキャンペーン【極旨 黒豚まん20円引き】
9月9日から22日までの期間、ファミマカフェのコーヒー・カフェラテ（ホット・アイス／全サイズ対象）を購入すると、「極旨 黒豚まん」「極旨 黒豚まんカレー」に使える20円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月9日7時から29日まで。
ミニストップのキャンペーン【おにぎり20円引き＆レシートクーポン】
9月8日から14日までの期間、おにぎり（手巻寿司、パックおにぎりを除く）を購入すると、本体価格から20円引きになります。
また、レシートクーポンが必ずもらえます。
レシートクーポンの利用期間は、9月15日から28日まで。【ソフトクリーム100円引き】
9月8日から10月5日までの期間、ミニストップアプリ利用でソフトクリーム各種が本体価格から100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
・北海道ミルクソフト
・プレミアムソフト -モンブランキャラメリゼ-
・紅はるかソフト
得盛ソフトは対象外。また、デリバリー・モバイルオーダーは値引き対象外です。【カウンターコーヒー各種30円引き】
9月8日から28日までの期間、コーヒー・カフェラテ各種を購入すると、コーヒー・プレミアムコーヒーに使える本体価格30円引きクーポンがもらえます。
発券対象商品は以下の通り。
・コーヒー各サイズ（ホット／アイス）
・プレミアムコーヒー（ホット／アイス）
・カフェラテ（ホット／アイス）
利用対象商品は以下の通り。
・コーヒーSサイズ（ホット／アイス）
・プレミアムコーヒーSサイズ（ホット／アイス）
フェアトレードコーヒーは対象外。また、デリバリー・モバイルオーダー・高速道路店や空港店は対象外です。【PayPayポイント最大10％還元】
9月8日から21日までの期間、モバイルオーダーでPayPay決済をすると、最大10％戻ってきます。
事前にPayPayアプリでクーポンを取得する必要があります。また、店頭でのPayPay支払いは対象外です。
セブンのキャンペーン【カップ麺100円引き】
9月4日から10日までの期間、「セブンプレミアム 超大盛（辛タンメン／わかめラーメン）」を1個購入すると、対象のカップ麺100円引きクーポンがもらえます。
対象のカップ麺は以下の通り。
・スーパーカップ ミニもやしみそ ラーメン
・ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ
・スーパーカップ ブタキム
クーポン利用期間は9月4日から17日まで。【完全メシ・どん兵衛70円引き】
9月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の日清食品「完全メシ」「どん兵衛 きつねうどん」を購入するごとに、次回使える70円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・完全メシ カレーメシ 欧風カレー
・完全メシ ハヤシメシ デミグラス
・完全メシ トムヤムライス
・完全メシ キーマカレーメシ
・完全メシ 旨辛メシ ユッケジャン
・どん兵衛 きつねうどん
・北のどん兵衛 きつねうどん
クーポン利用期間は9月4日から24日まで。【ユンケル ローヤル300円引き】
9月4日から10月1日までの期間、佐藤製薬「ユンケルローヤルD3」「ユンケルローヤルF」（各50mL／指定医薬部外品）のいずれか1本を購入すると、次回使える300円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月4日から10月8日まで。【おにぎり・寿司50円引き】
9月9日から15日までの期間、対象のそば・うどん・ラーメン・スパゲティ・パスタ・グラタン・ドリア各種を購入すると、税抜400円以下のおにぎり・寿司各種（冷凍ケース内のおにぎり・寿司を除く）に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月9日から22日まで。【オイコス プロテインドリンク50円引き】
9月9日から22日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「オイコス プロテインドリンク（カフェラテ風味／ストロベリー風味）」を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は9月9日から29日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ