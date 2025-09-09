¥Ö¥ë¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡NFL³«ËëÀï¤òÀ¸´ÑÀï¡ª½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÏÓÁÈ¤ó¤Ç¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¡ª¡×
¡¡NFL¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ï¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£NFL³«ËëÀï¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÏSNS¤Ç¡ÖThe place to be¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢NFL³«ËëÀï¤Ë¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿MLB¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢NHL¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢NBA¥Ö¥ë¥º¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ï²ÏÂ¼¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁáÂ®¥æ¥¦¥¤â¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö²ÏÂ¼¤¯¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö1ÈÖÁ°¤ÇÏÓÁÈ¤ó¤Ç¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥¤¤¬¤¤¤ë¤Í¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£