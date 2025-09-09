チュートリアル徳井義実（50）ととろサーモン久保田かずのぶ（45）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。芸能活動を自粛中のスピードワゴン小沢一敬について語った。

番組では、ゲストの徳井の芸人としての歩みを紹介。後輩の育成について興味を聞かれると「後輩がそれを求めてて後輩のためになるんやったらできることはやろうと思うけど、別に俺にそんなんしていらんやろなって思っちゃうから」と語った。

ウエストランド井口浩之は、小沢が後輩のために自身主催のライブを開催していたことを紹介。徳井は「小沢さんはホンマに後輩大好きやから。とにかく後輩が好き。ちょっと怖くなるくらい後輩好きやんか。マジで」と苦笑すると、井口も「打ち上げ代全部自腹で払って、ライブ打って大赤字で帰って行くじゃないですか」と笑った。

徳井は「『みんな楽しかったね』って。で、たまに後輩が言ったひと言を『あれってどういう意味なのかな』とか。『俺って嫌われてるのかな』とか。あそこまで後輩思いにはなれへん」と舌を巻いた。

久保田かずのぶは小沢との最近のやりとりを明かし「今自粛してはるけど、前珍しく電話かかってきて。最初の一声目が『そっちの世界はどう？』って」と大笑いしていた。