TVアニメ『彼女、お借りします』第4期の10話目にあたる第47話「罪悪感と彼女-ギルカノ-」の先行カットが公開された。

2020年7月よりアニメ第1期が放送され、現在第3期まで放送されている『彼女、お借りします』。原作漫画は世界累計発行部数1,350万部を突破しており、7月12日に連載7周年を迎えた。

第47話で描かれるのはハワイアンズ2日目。各自1日自由行動だと聞いた和也は、今日中に告白しようと決意する。千鶴と2人きりになりたい和也は部屋でゆっくり過ごそうと提案するが瑠夏に阻止され、千鶴も手洗いに行ってしまう。その様子を見ていた麻美は千鶴に近づく。そして、和也の母・晴美との『指輪』のやりとりを一部始終目撃していたことを告げ、改めて尋ねるのだった。「和くんは、千鶴さんの『好きな人』なの？ それとも『お客』なの？」。

あわせて、スタッフ情報も発表。脚本を広田光毅、絵コンテを木下大悟、演出を小泉まりえ、キャラクターデザイン監修を平山寛菜、総作画監督を武士鵬がそれぞれ務める。（文＝リアルサウンド編集部）