當真あみと中島セナがW主演を務める映画『終点のあの子』の公開日が2026年1月23日に決定し、特報映像と日本版ポスタービジュアルが公開。深川麻衣、石田ひかりら新キャストも発表された。

原作は、柚木麻子のデビュー作『終点のあの子』（文春文庫）。2008年に第88回オール讀物新人賞を受賞した短編『フォーゲットミー、ノットブルー』を第一話においた全四編からなる連作集で、世田谷区小田急線沿線にある私立女子高校に進学したばかりの少女たちが登場する。第一話は、中学校から上がってきた内部生の希代子と外部生の朱里が主人公。第二話は、朱里に親友の希代子を取られた奈津子を主軸にした物語。第三話は3人のクラスメイトでもあり、リーダー格の華やかな美人、恭子に焦点をあて、第四話はそんな彼女らの7年後の話となる。映画では、第一話の「フォーゲットミー、ノットブルー」に注力している。

主人公の2人、希代子と朱里を演じるのは、當真と中島。そして、希代子と朱里の同級生、奈津子と恭子に、平澤宏々路と南琴奈が扮する。『愛の病』『スノードロップ』などの吉田浩太が監督を務めた。

新キャストとして発表されたのは、深川と石田のほか、新原泰佑、小西桜子、野村麻純の5名。

深川が演じるのは、當真演じる希代子の高校の先輩で、美大生の瑠璃子。希代子にとって何でも相談できる年上の先輩であると同時に、希代子にはない明確な目標を掲げ、未来を見据えた行動力と芯の強さを持つ知的で大人びているという役どころだ。

石田が演じるのは、希代子の母で、1人で老舗の呉服屋を経営する美恵子。娘の希代子を時には優しく包摂し、時には厳しく接し、愛情と献身さに溢れながらも厳格さも持ち合わす。

希代子と奈津子の同級生にして、クラスのリーダー格である恭子の恋人で大学生の卓也役には新原が決定。希代子や朱里の担任教師役を野村、世界的カメラマンでもある朱里の父親の恋人役を小西がそれぞれ演じる。そのほか、希代子の高校のクラスメイトとして、今森茉耶、陣野小和らが名を連ねた。

特報映像の冒頭では、いつもと変わらない日常を過ごしていた希代子（當真あみ）と、そんな希代子の前に突如として現れた青い服を着た転校生の朱里（中島セナ）の姿が捉えられている。自由奔放で他のクラスメイトとは異なる、知的で大人びた風格と孤高さを纏った朱里に惹かれ、徐々に行動を共にするようになった希代子の世界は、学校の屋上の扉を開けたときのように眩しいほどに明るく輝き出す。朱里が自分の手を引けばそれに身を任せ、すぐ隣でうたた寝をする朱里を見れば、自分もそれに倣ってみる。「私も朱里のように“特別な存在”になりたいーー」。映像の前半では、その煌めく表情とともに、朱里に惹かれる希代子の姿が映し出されるが、一転、轟音と共に不穏さが映像を包み込む。「私のことなんて忘れてよ」というセリフを皮切りに、強く握りしめた拳、切り裂かれた似顔絵、一人立ち尽くす朱里の姿など、2人の間に生じてしまった亀裂の断片が次々と映し出され、最後には、取り返しのつかないことをしてしまったかのような、不安ともの寂しさに満ちた表情をした希代子がこちらを見つめる。

日本版ポスタービジュアルでは、ドレスアップした希代子（當真あみ）、朱里（中島セナ）、奈津子（平澤宏々路）、恭子（南琴奈）の姿とともに、「特別な存在になりたいーー」というコピがー添えられている。

新たに出演が発表された深川と石田、原作者の柚木からはコメントも到着している。

■コメント・深川麻衣（瑠璃子役）人は歳を重ねていきますが、どの年代にも、その年齢ならではの輝きがあると思っています。この映画には、10代にしか出せない輝きの瞬間や、美しさ、痛み、危うさ、不安定な心の揺れがギュッと詰まっています。そして當真あみさん、中島セナさんを初めとする、10代の女優さん達のまぶしいほど素敵な瞬間がたくさん映っています。映画の中の彼女たちと同じ経験をしていなくても、不思議と、あ、なんかこの感覚知ってる。見たことがある。聞いたことがある。経験したことがある。と、そんな風にどこか記憶の奥底が重なり大人になっても共感できるお話です。学校は、とても小さな世界だけれど、そのときの自分にとっては学校が世界の全てだったなぁと、この映画を通して思い出しました。

・石田ひかり（美恵子役）吉田監督が長年温めて来られた『終点のあの子』に参加することが出来、とても光栄に思います。わたしはほとんど當真あみちゃんとの撮影でしたが、出来上がった作品を観て、思春期の女の子達が抱える「特有の気まずさ」に、懐かしいような、息が苦しくなるような感覚を思い出しました。悪い子は誰もいないんだよ、と言ってあげたくなるような映画です。ぜひ大きなスクリーンで、キラキラ耀く時間を共有していただけると嬉しいです。

・柚木麻子（原作者）ひとつのクラスを表現した、俳優さんたちの緻密で的確な演技が胸を打ちました。 今後も私の作品が映像化する際はぜひ、力を貸していただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）