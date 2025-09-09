ÅìÊõ¤Î£¸·î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡¢£±·î¤«¤é¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Î£±£°£°£°²¯±ßÆÍÇË
¡¡ÅìÊõ<9602.T>¤Ï£¹Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£¸·îÃ±·î¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ç²è±Ä¶ÈÉôÌç¤È±Ç²è¶½¹ÔÉôÌç¤ÎÎ¾Êý¤Ç²áµîºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ç²è±Ä¶ÈÉô¤ÎÇÛµëºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£²¡¥£µÇÜ¤Î£²£·£°²¯£µ£¹£°£°Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â¤Ï£²£°£²£µÇ¯£··î¤Î£²£²£µ²¯£±£²£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ä¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÅìÊõ¥°¥ëー¥×±Ç²è¶½¹ÔÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÏÆ±£´£¸¡¥£²¡óÁý¤Î£±£°£µ²¯£¸£³£°£°Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ç¤¢¤ë£±£¹Ç¯£¸·î¤Î£±£°£±²¯£¹£°£°Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£±～£¸·î¤Î¥°¥ëー¥×Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï£±£±£²£¹²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç£±£°£°£°²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ç¯´Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤ÎÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
