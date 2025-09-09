Myuk、楽曲「マリー」に込めたテーマ「世界の美しさ・人の美しさ」と、まっすぐな想いを歌う「これまでの私がやってこなかった」歌唱法を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『マリー』は、世界の美しさとはなにか？ 人の美しさとはなにか？ そういうことを歌っている1曲です」（Myuk）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。9月はシンガーソングライターのMyukが担当MCとして登場。

9月9日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、9月3日にリリースされたシングル「マリー」から、「マリー」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は先週（9月3日）にCDシングルとしてリリースされた、私、Myukの新曲『マリー』です」と曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「まず簡単に私の自己紹介をさせていただきます」と、前回に引き続き、リスナーに向けて自己紹介を始めたMyuk。

「私は熊本県出身のシンガーソングライターで、幼少期に日本民謡を始めたことをきっかけに、歌手を目指し始めました。上京後は本名の熊川みゆとして活動していたんですけど、4年前のデビューのタイミングで、Myukとしての活動をスタートしました」と、Myuk名義で活動することになった経緯をあらためて話した。

ここでレコメンドした楽曲「マリー」については、「現在放送中のTVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』のEDテーマ曲となっています。シンガーソングライターで、ボカロPのGuianoさんに作詞作曲をいただいた1曲でして、世界の美しさとはなにか？ 人の美しさとはなにか？ そういうことを歌っている1曲です」と、この楽曲が持つ深みのあるテーマについてコメント。

そして、これまではウィスパーな声で歌うことが多かったという自身のボーカルについて、この楽曲では「サビが＜覚えていて あなたは美しい＞っていう、まっすぐな想いを歌っているので、これまでの私ではやってこなかったような、自分にとって一番シンプルな、素直な地声で歌いました。ぜひ聴いてみてください」と、新たな表現にチャレンジしたポイントを語った。

Myukの最新情報は、公式ホームページをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

9月9日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

Myuk OFFICIAL SITE

https://myuk.jp/