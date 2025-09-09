ただの不倫ではなく、不倫復讐漫画を描く理由とは？「スカッと展開で誰かの代わりに声を上げたい」【作者に聞いた】
フォロワーさんから寄せられる不倫体験談を漫画にし、SNSで発信しているぽん子(ponko008)さん。不倫をされた側の目線で描かれる漫画は、ときに苦しくなってしまう描写もあるが、最後にはスカッとできるのがぽん子さんの作品の特徴だ。
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、1人で準備し成功に導いたプレゼンを愛人の手柄にした上司と、不倫デートの送迎を頼み「ブスは大変ですね」とバカにしてくる後輩に、復讐することを誓う主人公。「あいつらを地獄に落とすにはどうしたらいい？」と考えを巡らせる。
■描きたいのは「やられたらやり返す」ではない
ぽん子さんの漫画の特徴である「スカッと」パートに突入するための、重要なエピソードとなる今回。見どころについて聞いてみた。
「怒りをぶつけるのではなく、賢く、冷静に、反撃の準備を始める。そんな主人公の姿が描かれる大切な1話で、まさに『反撃の幕開け』です。今回の見どころは、主人公の“機転”です。一見、追い詰められているようで、実は状況を冷静に観察し、『どう動けば一番効果的にやり返せるか』をしっかり考えて行動しています。その姿勢はきっと多くの読者の心に響くはずです。さらに物語の中で『助けてくれる味方の存在』も描いています。つらいとき、怒りや悲しみに呑まれそうなとき、絶対に自分の味方になってくれる人がいること。それをしっかり伝えたいと思っています」
さらに、この作品で描きたかったことを教えてくれた。
「描きたいのはただの“やられたらやり返す”ではなく、『女性の賢さ』『人の絆』『尊厳を取り戻す強さ』です。『1人じゃないよ』『やられたままで終わらせなくていい』そんなメッセージが、読者の背中を少しでも押せたらうれしいです！」
不倫デートの送迎をした主人公に愛人である後輩が「昨日はありがとうございました」と笑顔で言うが、この顔がまた最高に腹が立つ。スカッと漫画では復讐される側に読者のヘイトを向かわせることが大切な気がするが、キャラクターの造形や描写で意識していることはあるのだろうか？
「ありがとうございます(笑)。不倫復讐ものでは、『読者が主人公と一緒に怒れる』ことがとても大事なので、読者が心の中で拳を握るような“イラッとポイント”を丁寧に積み重ねることを意識しています。あとは『なんかこいつヤバそう』と、第六感を刺激するようなビジュアルも大切にしています。違和感って、ヘイトを集めるのにすごく効くんです！」
■不倫スカッと漫画は、過去の傷や日々のストレスを代弁する物語
ここまでつらい展開が続いたが、いよいよ復讐パートに入る本作。楽しみにしている読者に向けて、メッセージが届いた。
「ここまで読んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。じわじわと募る怒り、モヤモヤする違和感、『早く成敗して!!』と思いながら読み進めてきた方も多いのではないでしょうか。不倫スカッと漫画は、ただの“制裁”ではなく、読者の過去の傷や、日々のストレスまでも代弁するような物語だと思っています。読んでくださっている方の中には、『同じように泣き寝入りした経験がある』『言い返せなかったことが、ずっと心に残っている』という方もいらっしゃるかもしれません。だからこそ、これからの“スカッと展開”では、誰かの代わりにちゃんと声を上げたい。現実では言えなかったひと言を、漫画の中でしっかり叫んでやりたい。そんな思いで描いています。これまで我慢していた分、ここからは遠慮なしでスッキリしていただけたらうれしいです。そして読み終えたあとに少しでも、『私も自分の気持ち、ちゃんと大事にしよう』『スカッとした！明日もちょっと頑張れそう』そう思っていただけたら、漫画家として最高の喜びです。ぜひ、この復讐劇のラストスパート、ご一緒に楽しんでください！」
上司と後輩を追い詰めるため、主人公はこれからどんな行動に出るのか？実話をもとにした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
