Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』よりミセス、ATEEZ、日向坂46、LE SSERAFIMら全8組のライブ映像公開
Mrs. GREEN APPLEが、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催した『CEREMONY』のライブ映像が公開された。
■『CEREMONY』は、ミセスが立ち上げたあらたなエンタテインメントメディア
『CEREMONY』は、ミセスが、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として立ち上げたあらたなエンタテインメントメディア。
その第1回目となる今回は、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、現在の音楽シーンで活躍している多種多様なジャンルの8アーティストを招聘して行われた。。
『CEREMONY』の模様はダイジェスト版が、9月14日20時にTVerで無料配信、そしてWOWOWで放送・配信されるが、それに先駆けて、ミセス、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、the engy、TOMOOのライブパフォーマンス（各1曲）が、ミセスのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。ぜひチェックしてみよう。
