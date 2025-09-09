Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』よりミセス、ATEEZ、日向坂46、LE SSERAFIMら全8組のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催した『CEREMONY』のライブ映像が公開された。

■『CEREMONY』は、ミセスが立ち上げたあらたなエンタテインメントメディア

『CEREMONY』は、ミセスが、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として立ち上げたあらたなエンタテインメントメディア。

その第1回目となる今回は、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOといった、現在の音楽シーンで活躍している多種多様なジャンルの8アーティストを招聘して行われた。。

『CEREMONY』の模様はダイジェスト版が、9月14日20時にTVerで無料配信、そしてWOWOWで放送・配信されるが、それに先駆けて、ミセス、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、the engy、TOMOOのライブパフォーマンス（各1曲）が、ミセスのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com

■【画像】各ライブ映像のサムネイル