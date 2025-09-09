¥·¥°¥Þ½é¤ÎAFÂÐ±þ¥·¥Í¥ì¥ó¥ºÂè1ÃÆ¤¬11·î¤ËÈ¯Çä¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¤Ï9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖAF Cine Line 28-45mm T2 FF¡×¤ò11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«È¯È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º¡£È¯É½Åö»þ¤Ë11·îÈ¯Çä¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÀµ¼°¤ÊÈ¯ÇäÆü¤¬·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥°¥Þ½é¤ÎAFµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡£35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¥½¥ËーE¤ÈL¡£¸÷³Ø·Ï¤Ï¥¹¥Á¥ëÍÑ¥ì¥ó¥º¡Ö28-45mm F1.8 DG DN | Art¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Art¥é¥¤¥ó¤Î¸÷³Ø·Ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¶È³¦É¸½à¤È¤Ê¤ëÁàºîÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£