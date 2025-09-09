絢香、上白石萌音が出演するアルバム表題曲「Wonder!」MVメイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

絢香が9月3日にリリースしたオリジナルアルバム『Wonder!』より、上白石萌音が出演する表題曲「Wonder!」MVのメイキング映像が公開となった。

■MVメイキングは上白石萌音と高取青依良との撮影裏側やインタビュー映像で構成

楽曲「Wonder!」は、アルバムの象徴といえるナンバー。絢香のルーツでもあるゴスペルのエッセンスを取り入れ、絢香自身もコーラスに加わり、声の重なりの楽しさがそのまま伝わる楽曲になっている。

MVには俳優・歌手の上白石萌音を迎え、誰もが心の奥に持ちながら、いつの間にか忘れてしまいがちな「子供の無敵感」や「無邪気さ」を大人が再び取り戻していく物語が描かれている。

メイキング映像は、上白石萌音と高取青依良（高は、はしごだかが正式表記）とのMV撮影の裏側やインタビュー映像で構成されているので、本編とともにぜひチェックしよう。

■絢香最新アルバム『Wonder!』には全11曲を収録

最新アルバム『Wonder!』は、“エリエールPet キミおもい”ブランドソング「ずっとキミと」や、劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles-ベルサイユ-」から、9月9日にMVが公開されたアルバム表題曲「Wonder!」など、新曲を多数含む全11曲を収録。ポップス、R＆B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなどジャンルに縛られない、色とりどりな楽曲たちを詰め込んだ作品に仕上がっている。

CDのみの商品と、DVD付き仕様の他、ステッカーが封入された特殊ケース仕様でBlu-rayとLIVE CDが付く初回生産限定盤の3形態でのリリースとなり、DVDとBlu-rayには、2023年9月16日に東京国際フォーラム ホールAにて開催された『Funtale Tour 2023』の模様を収録。絢香ソロバージョンにアレンジした「Victim of love」「Beautiful World」をはじめ、キャリアを彩る名曲の数々を含んだ全19曲が楽しめる。

また、初回生産限定盤に付属されるLIVE CDには同公演から全15曲が収録される。

なお絢香は、9月12日千葉・松戸市森のホールを皮切りに、全国25ヵ所を巡る『絢香 Wonder! Tour 2025』を開催する。

■リリース情報

2025.09.02 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Wonder!』

2025.09.03 ON SALE

ALBUM『Wonder!』

