梅田サイファー、夢を諦めきれず“留年”し続ける歩みを誇り高く歌う「HAPPY RETENTION」先行配信決定
梅田サイファーが、9月24日にリリースするニューアルバム『HAPPY RETENTION』より、表題曲「HAPPY RETENTION」が9月10日に先行配信リリースされることが決定した。
■ニューアルバム『HAPPY RETENTION』1週間限定の特典付きカートもオープン
「HAPPY RETENTION」は、夢を諦めきれず、今なお“留年”し続ける彼らの歩みを誇り高くユーモラスに綴った、前向きなアンセム。
さらに、「HAPPY RETENTION」の配信リリースを記念して、1週間限定の特典付きカートがSony Music Shopにてオープンした。
9月16日23時59分までに、Sony Music Shopにて、梅田サイファーのニューアルバム『HAPPY RETENTION』完全生産限定盤を予約した人に、この期間しか手に入らないオリジナルB2ポスターがプレゼントされる。
■リリース情報
2025.09.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「HAPPY RETENTION」
2025.09.24 ON SALE
ALBUM『HAPPY RETENTION』
