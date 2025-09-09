梅田サイファー、夢を諦めきれず“留年”し続ける歩みを誇り高く歌う「HAPPY RETENTION」先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

梅田サイファーが、9月24日にリリースするニューアルバム『HAPPY RETENTION』より、表題曲「HAPPY RETENTION」が9月10日に先行配信リリースされることが決定した。

■ニューアルバム『HAPPY RETENTION』1週間限定の特典付きカートもオープン

「HAPPY RETENTION」は、夢を諦めきれず、今なお“留年”し続ける彼らの歩みを誇り高くユーモラスに綴った、前向きなアンセム。

さらに、「HAPPY RETENTION」の配信リリースを記念して、1週間限定の特典付きカートがSony Music Shopにてオープンした。

9月16日23時59分までに、Sony Music Shopにて、梅田サイファーのニューアルバム『HAPPY RETENTION』完全生産限定盤を予約した人に、この期間しか手に入らないオリジナルB2ポスターがプレゼントされる。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HAPPY RETENTION」

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『HAPPY RETENTION』

■関連リンク

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/

■ジャケット写真他