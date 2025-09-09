この記事をまとめると ■ブラバスはメルセデス・ベンツなどのカスタムを得意とするチューナーだ ■AMG SL63 S Eパフォーマンスをシューティングブレーク風にリメイク ■1000馬力オーバーのマシンに仕上がっており価格は1億6000万円となっている

AMG SL63を魔改造して１億円超のマシンへ

魔改造やビックリドッキリマシンは次々と生まれ続けていますが、昔ながらのスペシャルカーチューナーというのはめっきり減っているような気がします。アルピナはチューナーにほど近いメーカーでしたが、AMG同様にBMW傘下になりましたし、ロリンザーやアーデン、ABTなんて噂のひとつも流れて来ませんからね。

そこへいくと、ブラバスは客筋がいいというか、目の付けどころがいいのでしょう。ツボを外すことなく、それでいてぶっ飛んだマシン作りはもはやお家芸かのよう。1000馬力のシューティングブレークとやらも、世界中のビリオネアが納得する出来栄えに違いありません。

ブラバスはメルセデスベンツのチューニング＆カスタマイズで一世を風靡していること、ご承知のとおりです。極限まで排気量をアップさせるスタンダードチューンに始まったのはAMGと同様ながら、あと追いと呼ばせなかったのはデザインや独特のカスタムセンスにあるといっていいでしょう。キルティングレザーやカーボン素材をインテリアに用いたのも早い時期でしたし、あまり注目されていませんがハイエンドオーディオを積極的に採用したのもブラバスが先鞭を付けているかと。

また、メルセデスベンツ専門ファクトリーと思われがちですが、顧客のオーダーに応じてブガッティやらアストンマーティン、ポルシェにだって手を出しています。さらには、クルマだけでなくバイクもKTMとのコラボ製品があるなど、老舗ながら常に新しいことにチャレンジしている姿勢もいいですね。

そんなブラバスですが、彼らは毎年「シグネチャーナイト」と称して自社製品のプレゼンテーションイベントを開催しています。その目玉となる製品は必ず話題になるもので、当日中に売り切れてしまうことがほとんどだそう。これにしびれを切らした太客がいたのか、2024年の目玉商品「ロケットGTS」は限定解除！ いつでも注文すれば手に入る商品となりました。が、安心するのはちと早い。なにしろ、お値段が1億6000万円しちゃうのですから。

老舗による隙のないボディメイキング

2+2クーペのロケットGTSですが、近年人気が復活がしているシューティングブレークだとブラバスは主張しています。たしかに、リヤシートの後ろにはきちんとラゲッジスペースが用意されてはいますが、フルカーボン（しかもテクスチャ剝き出し）ボディにブリスターフェンダー、ルーフウイングを見ると「これ、獲物は獣だけじゃなさそう」とニンマリしちゃうはず。

ベースとしたのはAMG SL63 S Eパフォーマンスですが、面影が残っているのはヘッドライトとリヤのコンビネーションライトくらいなもの。そのほかはすべてコーチビルドであり、カーボン、ケブラーを駆使したスタイリングはブラバスの完全オリジナル。

無論、パワーユニットもやりたい放題で、V8ツインターボ＋モーターの合計で1000馬力をゲット。エンジンルームを覗けば、ヘッドカバーには「1000（PS）」と記されているばかりか、出力グラフ（超テキトーですけど）まで加えるという承認欲求もウルトラハイパワー（笑）。

もちろん、道の上でも目立つことこの上なく、0-100km/h加速は2.6秒、200km/h到達は9.5秒、0-300km/h到達は23.6秒とひと昔前のF1並み。ですが、モーター搭載による都合なのか、電子制御によって最高速は317km/hに設定されています。スペックだけなら猛獣を予想しがちですが、ブラバスのパワーデリバリー制御は定評があり、ハイウェイだろうが砂漠だろうがぶっ飛ばしていても一切の不安がないとのこと。なにしろ1億6000万円ですから、当然といえば当然でしょう。

ただし、未確認情報ながら車内のタッチスクリーンの起動画面はベースとなったSLが映し出されてしまうとのこと。SLの4倍もの支払いをしているのですから、せめて4台映るとかにしてくれないと顧客は納得しないはず。無論、これは買えないが故の難癖、悔し紛れのいちゃもんでしかありません（笑）。