今買うならTシャツより“こっち”！【ユニクロ】大人の即戦力♡「上品ブラウス」

クラシック回帰の流れに後押しされ、上品で女性らしいアイテムに注目が集まっている今。新たに買うなら、Tシャツよりもきれい見えしそうなブラウスが狙い目かも。そこでおすすめしたいのが、オンにもオフにも使いやすい【ユニクロ】のブラウス。ベーシックなデザインで着まわしやすく、1枚あれば毎日コーデで即戦力になるはず。

ドレープ感のある美しいシルエットで洗練見え

【ユニクロ】「ドレープTブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

ゆったりとしたドレープ感が、上品なムードを演出するブラウス。普段使いしやすいシンプルなデザインながら、Tシャツよりもきれい見えする素材感で大人の即戦力になってくれるはず。公式サイトには「肌ざわりが滑らか」とあり、快適に着られそう。好印象が狙えるオフホワイトに加えて、ニュアンス感のあるカーキ、コーデをキリッと引き締めてくれそうなネイビーの3色をラインナップ。

着心地◎ とろみのあるレーヨン素材のブラウス

【ユニクロ】「レーヨンスキッパーブラウス / 7分袖」\1,990（税込・セール価格）

爽やかなスキッパーカラーのブラウスは、オフィスコーデにぴったり。とろみのあるレーヨン素材が、エレガントで女性らしい着こなしを叶えてくれそうです。公式サイトには「洗濯後でもシワになりにくく、お手入れ簡単」とあり、毎日コーデの即戦力になってくれる予感。1枚ではもちろん、ベストやジャケットともレイヤードしやすいので、ロングシーズン活躍するかも。

