½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¡ÖÆüËÜ¥´¥ë¥Õ½÷»ÒÀª¡×Ìö¿Ê¤ÎÃæ¤Ç10»î¹çÍ½ÁªÍî¤Á¤Î¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¾õÂÖ¡Å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï101°Ì¤Þ¤ÇÅ¾Íî
¡¡º£µ¨¤ÎLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë1Ç¯¤á¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£3·î¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡Ù¤ÇÃÝÅÄÎï±û¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â5·î¤Î¡Ø¥ê¥Ó¥¨¥é¥Þ¥ä¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç´ä°æÀéÎç¡¢8·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¡ØAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤Ç´ä°æÌÀ°¦¤¬Â³¤¡¢4¿Í¤â¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2Ç¯¤á¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£4·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¡Ø¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡Ù¤ÏÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¡¢½é¾¡Íø¤ò¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¾þ¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËLPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¤ÏÈË±É¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë²áµî¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¾õÂÖ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈºûÀ¸Í¥²Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï2019Ç¯¤ËAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ºûÀ¸¤Ï2021Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤È¡¢¤È¤â¤ËLPGA¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀäÉÔÄ´¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï½ÂÌî¤¬101°Ì¡¢ºûÀ¸¤¬124°Ì¤ÈÂç¶ìÀïÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊLPGA¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï138°Ì¡Ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÄ´¤òÃ¦½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤ÎÈ¯¸À¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ÂÌî¤¬¡Ø²¿¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºûÀ¸¤Ï¡ØÅú¤¨¤¬²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ù¤È¡¢¤È¤â¤ËÅú¤¨¤Ëµç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢²¿¤È¤«¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç80°Ì°ÊÆâ¤Ê¤éÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é100°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ì»î¹ç¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬½à¥·¡¼¥É¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¹Ê¤é¤ì¤ë¤¿¤á¥Ý¥¤¥ó¥È²¼°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ºûÀ¸¤Ï2024Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê5Ç¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÌî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤¾¡Íø¤ÎÀ¾Â¼Æ±ÍÍ¡¢½ÂÌî¤ÏÀµÇ°¾ì¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡½ÂÌî¤Ïº£µ¨20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±¡£20»î¹çÃæÈ¾Ê¬¤Î10»î¹ç¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤È¡¢¿¼¹ï¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢10·î¤«¤é¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢9·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢¡Ù¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Íèµ¨¤âLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë»Ä¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£