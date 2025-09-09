ITÆ³ÆþÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¡¢350Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤Îµ¿¤¤¡¡²ñ¼ÒÌò°÷2¿Í¤òºÆÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
¹ñ¤ÎITÆ³ÆþÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤·¡¢350Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ8·îÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÊä½õ¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿ÊÌ¤Îº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛITÆ³ÆþÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¡¢350Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤Îµ¿¤¤¡¡²ñ¼ÒÌò°÷2¿Í¤òºÆÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎITÆ³Æþ»Ù±ç²ñ¼ÒÌò°÷¡¢Ê¡ÅÄ¶³»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È¡¢ÂçÊ¬»ÔÀ¾ÂçÆ»¤ÎÃæÅçË§ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎIT²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤·¡¢µîÇ¯5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¡¢Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¡¢Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤«¤éÊä½õ¶â350Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î47ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤â¡¢º£²ó¤Îº¾µ½»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÇ¤°Õ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬Æ±¤¸¼ê¸ý¤ÇÉÔÀµ¼õµë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£