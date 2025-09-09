¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë¤·¤á¤ä¤«¤Ë¡¡½®ÌÚ°ìÉ×¡¢È·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¤éÌó700¿Í»²Îó¡¡º×ÃÅ¤ÏÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡4Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê¤Ï¤·¡¦¤æ¤¤ª¡¢ËÜÌ¾¹¬ÃË¡á¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢Ìó700¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£º×ÃÅ¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¹¥¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ä±Æ¤Ï¼Ì¿¿²È¡¦»³´ß¿»á¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¡£²üÌ¾¤Ï¡Ö´¿´î±¡Æ³ì¥¹¬±¿µï»Î¡×¡Ê¤«¤ó¤¤¤¤ó¤É¤¦¤è¤³¤¦¤¦¤ó¤³¤¸¡Ë¡£
¡¡Áòµ·¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡Ö¸æ»°²È¡×¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É½®ÌÚ°ìÉ×¤Î¤Û¤«¡¢²Î¼ê¤Î»°ÅÄÌÀ¡¢¶ÓÌîÃ¶¡¢ÅÄÀî¼÷Èþ¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢»³ÆâØª²ð¡¢¼í¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡¢È·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¡¢À¸°ð¹¸»Ò»²±¡µÄ°÷¤é¡¢³Æ³¦¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢¶¶¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Ç¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢1960Ç¯¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¤ÎÂè2²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡È¸ÔÎ¹±é²Î¡É¤¬¼¡¡¹¥Ò¥Ã¥È¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢62Ç¯¤ËµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¡¢66Ç¯¡ÖÌ¸É¹¡×¤Ç2ÅÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥ì¥³Âç»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½®ÌÚ¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤È¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢²Î¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç²Î¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢Äã²»Éô¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ2023Ç¯5·î¤Ë°ìÅÙ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤«¤é°úÂà¡£¤½¤Î¸åÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯5·î¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£